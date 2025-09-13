Cheddira in prestito al Sassuolo, Grosso: "Ragazzo top! Energia ed entusiasmo invidiabili"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio, dove punta a sbloccarsi dopo due gare da zero punti: "Sono contento di affrontarlo, vuol dire che in questi anni siamo stati in grado di fare delle cose belle perché quando sfidi questi allenatori vuol dire che raggiungi un livello alto ma sono concentrato sulla partita perché so che sarà un avversario duro da incontrare e ho una grande voglia di fare una grande partita insieme a tutti i ragazzi".

Che Sassuolo è lecito aspettarsi domani?

"A me piace allargare la visuale perché so che il campionato sarà lunghissimo e difficilissimo e so che ogni partita sarà importante per provare a mettere del fieno per capire dove arrivare".

Come vedi Cheddira e Lipani?

"Cheddira è un ragazzo top, ha un'energia bellissima e un entusiasmo invidiabili, proviamo a lavorarci sopra, ma quando alla base hai quelle motivazioni vuol dire che sei un giocatore molto utile per tutta la squadra e sono contento che faccia parte di un parco attaccanti numeroso e valido, poi di volta in volta faremo le scelte. Lipani è un giocatore forte, sta crescendo, sta esplodendo, senza aver avuto grandissime opportunità e questo è stato un mio cruccio come per altri ragazzi che sono andati via per cercare di esprimersi al meglio. È un centrocampista intelligente, di qualità e di quantità, può fare diversi ruoli e sono contento di averlo".