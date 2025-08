Ci aveva pensato anche il Napoli, ora su Hojlund c'è un'altra big di Serie A

Due stagioni dopo il suo addio, Rasmus Hojlund potrebbe tornare in Serie A. Il centravanti danese fu ceduto dall'Atalanta al Manchester United dopo un solo anno per la cifra monstre di 70 milioni di euro più ulteriori 10 di bonus. E dopo due anni, i Red Devils sembrano rinnegare il proprio investimento col classe 2003 che è finito sul mercato, o che almeno potrebbe finirci a breve. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.

I costi dell'operazione restano importanti, ma con 30-35 milioni di euro il cartellino del giocatore potrebbe essere acquistato. Lo United in questo scenario sta da tempo trattando per l'acquisto di Benjamin Sesko dal Lipsia e nel caso in cui l'operazione dovesse arrivare alla fumata bianca ecco che Hojlund finirebbe ufficialmente sul mercato. In origine in Italia si era mossa l'Inter, quindi il Napoli. Ora il nome del danese è nella short list di Juventus e Milan, con la Roma che osserva da lontano pronta ad inserirsi se dovesse partire Dovbyk. Anche in Premier League, però, diverse società sarebbero pronte a dargli una nuova opportunità di rilancio dopo due anni di alti e bassi a Old Trafford.