Clamoroso a San Siro: l’Inter ribalta 3-2 un super Como e va in finale di Coppa Italia

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Da 0-2 a 3-2: l’Inter ribalta completamente il Como in un secondo tempo di grande intensità e conquista la finale di Coppa Italia.

Da 0-2 a 3-2: l’Inter ribalta completamente il Como in un secondo tempo di grande intensità e conquista la finale di Coppa Italia. Dopo una prima frazione complicata, i nerazzurri di Chivu reagiscono con carattere e qualità, trascinati da Calhanoglu e da un super gol di Sucic, spegnendo i sogni della squadra di Fabregas. La capolista in campionato si giocherà ora il trofeo contro la vincente di Atalanta-Lazio.

La rimonta nerazzurra e il ribaltone firmato Calhanoglu-Sucic

Il Como parte con grande aggressività e sorprende l’Inter sin dai primi minuti, sfiorando il vantaggio con Baturina e colpendo anche un legno con Kempf. I lariani insistono e trovano meritato vantaggio proprio con Baturina, bravo a sfruttare un duello vinto da Van der Brempt su Dimarco e a battere Martinez. Prima dell’intervallo, il Como sfiora anche il raddoppio con Douvikas, mentre l’Inter appare in difficoltà e poco precisa.

Nella ripresa, però, cambia tutto. L’Inter alza il ritmo e prova subito a reagire, ma un errore in impostazione di Zielinski apre il campo al contropiede del Como, finalizzato con freddezza da Da Cunha per il 2-0. Sembra il colpo decisivo, ma la squadra di Chivu non si arrende: Calhanoglu accorcia con una conclusione dal limite, poi la qualità di Sucic illumina la manovra nerazzurra e lo stesso turco firma il pareggio. Nel finale il Como prova a resistere, ma il ribaltone è completato: l’Inter vola in finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente tra Atalanta e Lazio.