Como, Fabregas: "In Italia tanti 0-0 o 1-0. Si pensa prima a difendere che ad attaccare”

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Dopo aver portato il Como dalla Serie B alla Champions League in appena due stagioni, Cesc Fabregas riflette sulle caratteristiche del calcio italiano.

Dalla Serie B alla Champions League nel giro di appena due stagioni: Cesc Fàbregas ha guidato il Como in una straordinaria crescita, firmando una delle storie più sorprendenti degli ultimi anni. Mentre si gode le vacanze in vista dell’inizio della nuova stagione, il tecnico spagnolo ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic, soffermandosi anche sulle peculiarità del calcio italiano e sulle difficoltà che incontra una squadra con una filosofia propositiva come la sua.

Fabregas: “In Italia è fondamentale saper scardinare le difese”

“Molte squadre pensano a come batterti difendendo, non attaccando. Significa che se vuoi vincere devi essere pronto a scardinare difese che possono farti soffrire. Noi abbiamo talento e abilità tecniche, ma fisicamente non siamo ‘animali’ e i nostri avversari, quando ci incontrano, la vogliono mettere sul piano fisico. Quindi dobbiamo essere bravi a portarli nella nostra zona di comfort e ad attaccare i loro punti deboli. Vincere in Italia, dove ci sono tanti 0-0 e 1-0, non è facile. Quando guardi le squadre di Premier League, vedi una struttura. Vedi cosa cercano di fare. Vedi lo stile che vogliono imporre. Qui, molte volte, è impossibile. È impossibile capire cosa sta succedendo. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione ai dettagli”.