Clamoroso a San Siro! L'Udinese ribalta l'Inter in 10': 1-2 all'intervallo

Clamoroso a San Siro: Udinese avanti 2-1 sull’Inter all’intervallo. L’avvio è equilibrato, con i nerazzurri che cercano subito di imporre il proprio ritmo: Bastoni e Thuram ci provano, ma è soprattutto Dimarco sulla corsia mancina a creare i maggiori pericoli. L’Udinese, però, non si limita a difendere e al 9’ Bayo sfiora il palo con un destro potente che fa tremare Sommer. La squadra di Runjaic resta compatta e sfrutta la fisicità dei suoi uomini, ma al 17’ è l’Inter a passare: azione corale tra Lautaro, Thuram e Dimarco, Dumfries si inserisce sul secondo palo e firma l’1-0.

La partita sembra indirizzarsi sui binari nerazzurri, ma al 25’ l’episodio che cambia tutto: Dumfries intercetta col braccio un colpo di testa di Bertola, il VAR richiama l’arbitro e viene assegnato il rigore. Dal dischetto, al 29’, Davis spiazza Sommer per l’1-1. L’Udinese prende coraggio e inizia a pressare alto, costringendo l’Inter a qualche errore di troppo in uscita. Il sorpasso friulano si materializza al 40’: Davis si infila centralmente e serve Atta, che supera Bisseck e batte Sommer con un destro preciso sul secondo palo. San Siro resta gelato, l’Inter chiude sotto 2-1 il primo tempo e sarà costretta a inseguire nella ripresa.