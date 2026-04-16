Clamoroso Allegri, gelo col Milan e può salutare anche con la Champions

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Crisi e gelo tra Milan e Max Allegri. Con l'allenatore che potrebbe salutare a fine stagione anche se conquisterà comunque il piazzamento in Champions League. Difficilmente il Milan proseguirebbe con lui e Igli Tare. C’è confusione: mentre Allegri fa quadrato con la squadra, Furlani, Moncada e Ibrahimovic si interrogano e si muovono.

Ne parla il Cds oggi in edicola. Non è chiaro neppure il ruolo del ds Tare: Allegri era (ed è) la prima scelta ma, se dovesse andar via l’allenatore, il destino del dirigente sarebbe lo stesso. Nel giro dei procuratori già se ne parla - e non da ieri - e si fanno tanti nomi, da Benatia a Giuntoli, per la successione. Alcuni reali, altri fantasiosi. Se, invece, il Milan dovesse arrivare tra le prime quattro, o addirittura confermare il podio attuale, potrebbe essere Allegri a farsi da parte, scegliendo altro. Perché troppe volte quest’anno non ha avvertito il sostegno del management.