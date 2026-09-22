Clamoroso Camarda, non gioca al Milan ma piace alle big di Premier: il Chelsea fa sul serio

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Il Chelsea torna a interessarsi a Francesco Camarda, il giovane attaccante del Milan seguito anche da Man City, Liverpool, Man United e altri club.

Il poco spazio trovato in questo avvio di stagione ha riportato Francesco Camarda al centro delle attenzioni dei grandi club europei. In particolare, secondo quanto riportato da TEAMtalk, il Chelsea avrebbe riaperto le manovre per il giovane attaccante del Milan, con l’obiettivo di provare a strapparlo ai rossoneri nelle prossime sessioni di calciomercato. Il classe 2008 resta uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico italiano e il suo ridotto minutaggio in prima squadra potrebbe alimentare ulteriormente l’interesse dall’estero.

Camarda, non solo Chelsea: anche Manchester City e United alla finestra

Sulle tracce dell’attaccante cresciuto nel settore giovanile rossonero ci sono anche altri importanti club inglesi. Manchester City, Liverpool e Manchester United hanno effettuato sondaggi per Camarda, mentre Tottenham, Brighton e Brentford continuano a monitorare la situazione. Il futuro del giovane attaccante resta dunque sotto osservazione, con diverse società di Premier League interessate a capire se e come potrà cambiare il suo spazio nel Milan.