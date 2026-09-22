Samuele Inacio in Serie A? Sondaggio di due big italiane per il talento 2008 del Borussia

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Samuele Inacio, classe 2008 e figlio di Inacio Pià, è seguito con attenzione da Inter e Juventus. Il talento del Dortmund ha un contratto fino al 2029.

Inter e Juventus hanno messo gli occhi su Samuele Inacio, giovane talento classe 2008 attualmente in forza al Borussia Dortmund. Figlio dell’ex attaccante del Napoli Inacio Pià, il calciatore si sta mettendo in evidenza nel settore giovanile del club tedesco e ha un contratto valido fino al 2029. Secondo quanto raccolto da Tmw, i due club italiani hanno già manifestato il proprio interesse e stanno seguendo con attenzione la crescita del giocatore, senza però aver ancora trasformato il monitoraggio in una trattativa concreta.

Samuele Inacio, l’interesse di Inter e Juventus può diventare concreto

La sosta per le nazionali rappresenta anche un momento utile per i club per programmare le prossime operazioni di mercato. L’attenzione è rivolta soprattutto ai giovani di prospettiva, tra i quali rientra proprio Inacio, che continua il suo percorso di crescita in Germania. Per il momento, dunque, Inter e Juventus si limitano a osservare l’evoluzione del classe 2008, ma nei prossimi mesi la situazione potrebbe cambiare e l’interesse potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.