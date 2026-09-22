Grabara ko, la Juve attinge dagli svincolati: scelto il secondo portiere, è un ritorno
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Dopo il grave infortunio di Grabara, la Juventus accelera per rinforzare la porta: vicino il ritorno in bianconero di Neto, attualmente svincolato.
Potrebbe essere Neto la soluzione della Juventus per colmare il vuoto lasciato dal grave infortunio di Kamil Grabara, fermato dalla lesione del legamento crociato e destinato a restare fuori fino al termine della stagione. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il portiere brasiliano, 37 anni e svincolato dopo l’ultima esperienza con il Botafogo, sarebbe ormai vicino al ritorno a Torino.
Juventus, Neto verso la firma fino al 2027
Neto dovrebbe sottoscrivere un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027, andando a ricoprire il ruolo di secondo portiere alle spalle di Vicario. Per il futuro, invece, il club bianconero continua a monitorare i giovani prospetti, con Palmisani del Frosinone tra i nomi che stanno attirando l’attenzione della società.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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