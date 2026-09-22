Frosinone, Raimondo svela: “Il mio idolo da bambino era Cavani del Napoli”
Antonio Raimondo è una delle rivelazioni di questo avvio di Serie A. L’attaccante del Frosinone ha realizzato 4 gol nelle prime 4 giornate di campionato, attirando l’attenzione per continuità e capacità realizzativa. Il centravanti dei ciociari ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sui modelli a cui si è ispirato durante la sua crescita.
Raimondo: "Cavani era un mio idolo"
Alla domanda su quale attaccante senta più vicino per caratteristiche, Raimondo ha risposto indicando un nome molto caro ai tifosi del Napoli: "Non lo so, ma un mio idolo da piccolo era Cavani del Napoli. Anche come cattiveria, è un punto di riferimento". Il riferimento è dunque al Matador, protagonista in maglia azzurra tra il 2010 e il 2013 e ancora oggi considerato uno degli attaccanti più amati della storia recente del club.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro