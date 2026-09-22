Serie A, il designatore Orsato ammette gli errori arbitrali: i cinque episodi

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Orsato riconosce gli errori arbitrali di inizio stagione: tra gli episodi anche Kalulu-Rowe in Juventus-Atalanta.v

Il designatore arbitrale Daniele Orsato ha incontrato a Lissone allenatori e dirigenti di Serie A, facendo il punto sugli episodi più discussi di questo avvio di stagione. Tra gli errori riconosciuti c’è la trattenuta di Kalulu su Rowe in Juventus-Atalanta, episodio sul quale Maurizio Sarri aveva reclamato il calcio di rigore. Orsato ha ammesso l’errore dell’arbitro Zufferli, mentre Luciano Spalletti ha apprezzato la chiarezza del confronto: “Si sono fissati i parametri di valutazione, l’incontro si è rivelato fondamentale per avvicinarci alle nuove direttive”. Il tecnico della Juventus avrebbe inoltre chiesto una copia della relazione per mostrarla ai propri calciatori.

Dal rigore su Monterisi al rosso a Caqueret: tutti gli episodi analizzati

Nel corso dell'incontro sono stati riconosciuti altri errori nelle decisioni arbitrali: dalla mancata concessione del rigore per il fallo di Caracciolo su Pellegrino in Fiorentina-Pisa al mancato penalty su Monterisi, passando per la mancata espulsione di Jimenez in Fiorentina-Frosinone e il fallo di mano di Vlasic in Torino-Milan non sanzionato con il rigore. Nel mirino anche la mancata espulsione di Caqueret per l’intervento su Britschgi in Como-Parma. Orsato ha infine ribadito la linea sull'utilizzo del VAR: la sala di Lissone dovrà intervenire soltanto in circostanze eccezionali e davanti a errori di campo chiari ed evidenti.