Venezia ultimo in classifica e a zero punti, via Stroppa? E’ arrivata la decisione della società

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Il Venezia conferma Giovanni Stroppa nonostante l’avvio senza punti. L’allenatore resta in panchina e avrà la sosta per correggere gli errori.

Il Venezia riparte da Giovanni Stroppa. Dopo alcuni giorni di riflessione, il club ha deciso di confermare l’allenatore, accantonando le ipotesi di esonero emerse negli ultimi giorni. La squadra è ancora ferma a zero punti, ma le prestazioni hanno mostrato segnali che lasciano spazio alla possibilità di una svolta. Anche contro la Lazio, nonostante la sconfitta, gli arancioneroverdi hanno avuto diverse occasioni e fallito un rigore, prima di cedere nella ripresa.

Venezia, Stroppa chiamato a invertire la rotta

La sfida con la Lazio ha comunque evidenziato qualche progresso, soprattutto in fase difensiva dopo l’inserimento di Juan Jesus e i correttivi apportati da Stroppa. A pesare sono state soprattutto le occasioni sprecate, dal rigore fallito da Yeboah alle chance non sfruttate, in particolare da Adams. Nei giorni scorsi erano stati accostati alla panchina del Venezia D’Aversa, Tudor, Zanetti e Gilardino, ma nessuno di loro prenderà il posto di Stroppa. Il tecnico, riferisce Tmw, avrà la sosta per lavorare sulla squadra e provare a dimostrare che la salvezza è ancora alla portata.