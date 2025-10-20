Clamoroso Gazzetta: “Rocchi assolve Marinelli-Abisso: non verranno fermati per il rigore al Milan”

Nel finale di Fiorentina-Milan c'è stato un rigore molto discutibile per i rossoneri: leggerissima trattenuta di Parisi su Gimenez che simula un colpo al viso, Livio Marinelli non fischia, ma richiamato dal Var Rosario Abisso concede il penalty. Dal dischetto va Leao e firma il definitivo 2-1. All'indomani della partita, secondo La Gazzetta dello Sport, c'è stata l'analisi dei vertici arbitrali, con il designatore Gianluca Rocchi che ha assolto sia Marinelli che Abisso:

"Nessuno stop per Livio Marinelli, il Var Rosario Abisso giustificato nel richiamare l'arbitro alla "On field review" e nessuna assoluzione per Santi Gimenez per aver accentuato, esagerato, un doppio colpo di Parisi che - pur se lieve - era chiaramente da rischio-rigore. Il giorno dopo il caos in Milan-Fiorentina i vertici arbitrali hanno rianalizzato l'episodio più discusso del momento. E l'arbitro di San Siro non verrà fermato", si legge sulla Rosea.