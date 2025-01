Clamoroso, il Manchester City punta Rovella per gennaio: pronta maxi-offerta alla Lazio

vedi letture

Proposta indecente in arrivo in casa Lazio? Secondo quanto riportato da Il Messaggero il Manchester City avrebbe infatti messo nel mirino Nicolò Rovella

Proposta indecente in arrivo in casa Lazio? Secondo quanto riportato da Il Messaggero il Manchester City avrebbe infatti messo nel mirino Nicolò Rovella, centrocampista biancoceleste, per questo mercato di gennaio e sarebbe pronto a formulare un'offerta da 40 milioni di euro per assicurarsi il calciatore ex Monza.

Serve un regista.

I Citizens sono alla ricerca di un regista per sostituire a gennaio l'infortunato Rodri, con la sua assenza che si è fatta sentire e non poco in questa prima parte della stagione. Nel frattempo il club della Premier rimane top secret, ma ciò che è reale è che ai tempi del Monza, gli scout di Guardiola avevano seguito da vicino il giovane Rovella.

Dall'altra parte, la volontà del regista che ormai si sente laziale e come dichiarato nelle ultime interviste, spera di rimanere per sempre alla Lazio, giurando amore eterno. Per questo non ha intenzione di lasciare adesso Formello e in questo senso, se il sondaggio inglese dovesse concretizzarsi in qualcosa di più, ecco che sarebbe la società ad assumersi le responsabilità di cederlo. Per Lotito significherebbe coprire 17 milioni del suo cartellino e con 40 milioni in cassa, fare una clamorosa plusvalenza, sbloccando l'indice di liquidità, con 23 milioni di euro in più per cercare il suo sostituto.