Clamoroso Milan: Moncada era a Siviglia per Juanlu come erede di Jimenez
Oggi alle 10:40Serie A
di Fabio Tarantino

Geoffrey Moncada, dt del Milan, è stato avvistato ieri sera allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán per assistere dal vivo a Siviglia-Getafe, match valevole per la seconda giornata di Liga. Pizzicato all'ingresso dell'impianto dai colleghi de El Chiringuito, noto media spagnolo, il dirigente francese era presente sugli spalti per monitorare diversi profili seguiti dai rossoneri.

Tra questi anche quello di Juanlu Sanchez, 22enne terzino destro degli andalusi seguito anche dal Napoli. Trattativa in bilico da giorni. Il laterale potrebbe prendere il posto di Alex Jimenez, cercato con insistenza dal Como di Fabregas. Moncada vuole vedere meglio da vicino anche Christantus Uche, attaccante del Getafe. 