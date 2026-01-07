CLASSIFICA - L'Inter allunga in vetta: +4 su Napoli e Milan

Si è concluso il mercoledì di Serie A. Un turno infrasettimanale (che si chiuderà domani) che fin qui ha regalato l'allungo dell'Inter in vetta alla classifica: col successo di stasera contro il Parma i nerazzurri si portano a +4 su Milan e Napoli. L'Udinese, invece, batte il Torino e comincia a guardare in alto, agganciando la Lazio. In basso buon punto per la Fiorentina, che continua a muovere la classifica. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

Inter 42 punti (18 partite giocate)

Milan 38 (17)

Napoli 38 (18)

Roma 36 (19)

Juventus 36 (19)

Como 33 (18)

Atalanta 28 (19)

Bologna 26 (18)

Lazio 25 (19)

Udinese 25 (19)

Sassuolo 23 (19)

Torino 23 (19)

Cremonese 21 (18)

Parma 18 (18)

Cagliari 18 (18)

Lecce 17 (18)

Genoa 15 (18)

Hellas Verona 13 (18)

Fiorentina 13 (19)

Pisa 12 (19)