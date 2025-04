CLASSIFICA - La Juve scivola al 5° posto: Lazio e Roma in corsa per la Champions

Cala il sipario su questa 33ª giornata, vissuta in due tranche a seguito della scomparsa - avvenuta lo scorso lunedì - di Papa Francesco, che ha portato al rinvio di tutte le gare in programma. Cade la Juventus in casa del Parma e esce nuovamente fuori dalla zona Champions League, a -1 dal Bologna. Vittorie fondamentali per Lazio, Fiorentina e Parma che le avvicinano ai rispettivi obiettivi. I biancocelesti rispondano alla Roma e effettuano il controsorpasso, posizionandosi al sesto posto a un solo punto dalla Champions. I viola tornano a 3 punti dal quinto posto della Juventus e a 4 dalla zona Champions del Bologna. I ducali vanno a +6 dalla zona retrocessione. Vittoria anche per il Torino che fa suo lo spareggio per il decimo posto contro l'Udinese. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

1. Inter 71

2. Napoli 71

3. Atalanta 64

4. Bologna 60

5. Juventus 59

6. Lazio 59

7. Roma 57

8. Fiorentina 56

9. Milan 51

10. Torino 43

11. Udinese 40

12. Genoa 39

13. Como 39

14. Hellas Verona 32

15. Parma 31

16. Cagliari 30

17. Lecce 26

18. Venezia 25

19. Empoli 25

20. Monza 15