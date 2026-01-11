CLASSIFICA - Solo un punto per il Milan: che occasione per Inter e Napoli
Il Milan riacciuffa la Fiorentina nell'infuocato finale del Franchi, che finisce 1-1 e accorcia provvisoriamente in classifica sulla capolista Inter, ora a +2 ma con una partita in meno rispetto ai rossoneri e quindi potenzialmente a +5. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, che vede i viola terzultimi con 14 lunghezze:
Inter 42 (18 partite giocate)
Milan 40 (19)
Roma 39 (20)
Napoli 38 (18)
Juventus 36 (19)
Como 34 (19)
Atalanta 31 (20)
Bologna 27 (19)
Udinese 26 (20)
Lazio 25 (19)
Sassuolo 23 (20)
Torino 23 (20)
Cremonese 22 (19)
Parma 21 (19)
Cagliari 19 (19)
Lecce 17 (19)
Genoa 16 (19)
Fiorentina 14 (20)
Verona 13 (18)
Pisa 13 (20)
Serie A
Il finale sorride ancora il Milan! Nkunku e la traversa lo salvano con la Fiorentina: 1-1 al Franchi
Inter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
