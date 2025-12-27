Colpo Cagliari in trasferta! I sardi ribaltano il Torino

Colpo pesantissimo del Cagliari all’Olimpico Grande Torino, dove i rossoblù superano 2-1 la squadra di Marco Baroni e tornano a vincere in trasferta dopo mesi di attesa. Una vittoria di carattere per i sardi, che ribaltano il momentaneo vantaggio del Torino firmato da Vlasic grazie alle reti di Prati e Kilicsoy. La gara si accende subito, con ritmi alti e poche fasi di studio: dopo alcune occasioni da entrambe le parti, il Torino sblocca il risultato con il numero 10, abile a raccogliere l’assist di Che Adams e a battere Caprile con un destro preciso sul secondo palo.

La reazione del Cagliari non tarda ad arrivare e, prima dell’intervallo, gli uomini di Ranieri trovano il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Gaetano pennella, Mazzitelli prolunga di testa e Prati, appostato sul secondo palo, non sbaglia da distanza ravvicinata. Nella ripresa il match resta aperto e combattuto, fino alla giocata decisiva di Semih Kilicsoy. L’attaccante turco si inventa un gol straordinario partendo dalla metà campo, saltando due avversari e chiudendo l’azione con un sinistro secco che non lascia scampo a Paleari. Nel finale il Torino spinge alla ricerca del pari, ma Caprile si conferma decisivo e nel recupero viene annullato un gol ai granata per pallone già uscito sul fondo. Tre punti d’oro per il Cagliari, che rilancia le proprie ambizioni e ritrova fiducia lontano da casa.