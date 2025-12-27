Mollato dal Napoli, Brescianini può lasciare l'Atalanta a gennaio: piace a due club di A

Marco Brescianini potrebbe lasciare l’Atalanta già nel mercato di gennaio, alla luce di un impiego fin qui decisamente ridotto. In campionato ha collezionato appena otto presenze per un totale di 160 minuti, a cui si aggiungono due apparizioni in Champions League (17 minuti complessivi) e una in Coppa Italia da 30 minuti, per un bottino stagionale che non supera i 207 minuti. Numeri troppo bassi per un centrocampista acquistato la scorsa estate per circa 12 milioni di euro, dopo che aveva già effettuati le visite mediche col Napoli. Il club di De Lauretniis virò con decisione su Scott McTominay, investimento ben più oneroso ma finora di ben altro rendimento.

L’unico squillo stagionale di Brescianini resta il gol segnato contro la Cremonese, rete dell’1-1 che ebbe anche un peso simbolico nel momento più delicato della gestione Juric. Da lì in poi, però, solo spezzoni e pochissime chance dal primo minuto, con una concorrenza fitta rappresentata da De Roon, Ederson, Pasalic e Musah. Le porte di Bergamo, al momento, sembrano chiuse, tanto che iniziano a muoversi diversi club: Lazio e Cagliari in primis, ma non solo. L’ipotesi più concreta è un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, eventualmente trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Un’opportunità interessante per chi cerca un centrocampista pronto e motivato, in cerca di rilancio. A riportarlo è Tuttomercatoweb.