La Fiorentina ripiomba nell’incubo: un altro ko! Al Tardini il Parma vince di misura

La Fiorentina torna a fare i conti con le difficoltà e incassa una sconfitta pesante nello scontro salvezza contro il Parma, che al Tardini si impone per 1-0. Un risultato che complica nuovamente la corsa dei viola, allontanandoli dal diciassettesimo posto. Decisiva la rete a inizio ripresa di Oliver Sorensen, al primo gol in Italia, al termine di una gara in cui i padroni di casa hanno mostrato maggiore concretezza. Nel primo tempo è soprattutto il Parma a rendersi pericoloso, sfiorando il vantaggio in più occasioni con Ondrejka e Pellegrino, mentre la Fiorentina fatica a creare vere occasioni da gol.

Nella ripresa il match si sblocca subito: Sorensen è il più lesto di tutti ad anticipare la difesa viola e a colpire di testa, punendo De Gea. Il gol scuote la Fiorentina, che prova a reagire andando vicina al pareggio con Comuzzo e Kean, senza però trovare la giusta precisione. Anche il Parma continua a rendersi insidioso in ripartenza, mentre nel finale i viola sprecano l’occasione più clamorosa con Piccoli, che manca il tap-in decisivo. Al triplice fischio è il Parma a festeggiare tre punti fondamentali, lasciando la Fiorentina immersa in nuove incertezze.