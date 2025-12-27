Ufficiale

Torino-Cagliari, le formazioni: quattro ex azzurri titolari

di Antonio Noto

ll programma della 17ª giornata di Serie A prosegue con Torino-Cagliari. Baroni, reduce da due vittorie consecutive, piazza il suo uomo più in forma ovvero Vlasic alle spalle di Adams e Simeone (ex della gara). Dall'altra parte Pisacane schiera nuovamente dal 1' Kilicsoy, supportato sulla trequarti da Gaetano. Di seguito le formazioni ufficiali.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Idrissi; Gaetano; Kilicsoy. All. Pisacane