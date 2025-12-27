Ufficiale
Lecce-Como, le formazioni: le scelte di Di Francesco e Fabregas
Tra gli anticipi della 17ª giornata di Serie A, figura anche Lecce-Como. Di Francesco dà fiducia a Stulic come riferimento centrale del suo tridente e opta per una novità in mezzo al campo schierando dal primo minuto Maleh. Fabregas risponde con il consueto 4-2-3-1, con Vojvoda esterno alto a destra e Douvikas centravanti. Di seguito le formazioni ufficiali.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Maleh, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
