Lecce-Como, le formazioni: le scelte di Di Francesco e Fabregas

Ufficiale

Lecce-Como, le formazioni: le scelte di Di Francesco e FabregasTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:20Serie A
di Antonio Noto

Tra gli anticipi della 17ª giornata di Serie A, figura anche Lecce-Como. Di Francesco dà fiducia a Stulic come riferimento centrale del suo tridente e opta per una novità in mezzo al campo schierando dal primo minuto Maleh. Fabregas risponde con il consueto 4-2-3-1, con Vojvoda esterno alto a destra e Douvikas centravanti. Di seguito le formazioni ufficiali.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Maleh, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas