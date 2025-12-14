Ufficiale

Genoa-Inter, le formazioni: Esposito-Lautaro dal 1'TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:18Serie A
di Antonio Noto

Dimenticare la Champions. L'Inter scenderà in campo fra poco più di un'ora allo stadio "Luigi Ferraris" di Marassi per sfidare il Genoa con l'obiettivo di cancellare lo 0-1 di San Siro contro il Liverpool ed approfittare del mezzo passo falso casalingo del Milan contro il Sassuolo. Di fronte però c'è un Grifone in salute con la cura De Rossi e reduce dal successo importantissimo del Bluenergy Stadium di lunedì scorso contro l'Udinese. Una partita molto interessante che si giocherà davanti ad una cornice di oltre a 33mila spettatori con l'impianto genovese esaurito. Di Seguito le formazioni ufficiali.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu.