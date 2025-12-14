Ufficiale

Bologna-Juventus, le formazioni: Pobega dal 1', Spalletti sceglie David

Bologna-Juventus, le formazioni: Pobega dal 1', Spalletti sceglie David
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:45Serie A
di Antonio Noto

Alle 20:45 scendono in campo Bologna e Juventus, nel posticipo della 15ª giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Pobega, Cambiaghi; Dallinga.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.