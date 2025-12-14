Genoa-Inter, tragedia sfiorata a Marassi: in fiamme tre veicoli

Genoa-Inter, tragedia sfiorata a Marassi: in fiamme tre veicoli
Oggi alle 18:45Serie A
di Antonio Noto

Momenti di tensione all'esterno dello stadio "Luigi Ferraris" prima del match valido per la 15ª giornata di Serie A fra Genoa e Inter. Intorno alle 16.30 c'è stato un lancio di bengala e petardi nei pressi del settore ospiti fra le due tifoserie.

E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine che presidiavano la zona. Un'autovettura, un camioncino e un motorino parcheggiati nei pressi, colpiti da alcuni dei tanti razzi lanciati, hanno preso fuoco. In famme anche sette cassonetti. Di seguito uno scatto dei danni provocati.