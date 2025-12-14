Notte fonda al Franchi! La Fiorentina perde anche col Verona e sprofonda

Al Franchi finisce 1-2 lo scontro salvezza tra Fiorentina e Hellas Verona, un risultato che avvicina pericolosamente i viola alla Serie B. Nel primo tempo le occasioni non mancano: il Verona va subito vicino al gol con Bernede, fermato dalla traversa, mentre la Fiorentina risponde più volte con Kean, impreciso o respinto da Montipò. Al 35’ l’Hellas perde Giovane per infortunio e inserisce Orban, scelta che si rivelerà decisiva. Proprio Orban, al 42’, sfrutta un contropiede e una difesa viola sbilanciata per battere De Gea e portare avanti gli ospiti.

Nella ripresa la Fiorentina aumenta la pressione e sfiora il pari con Ranieri e Kean, ma spreca molto sotto porta. Il Verona, però, resta pericoloso e al 62’ Orban manca di poco il raddoppio di testa. Il pareggio arriva al 69’ con l’autogol sfortunato di Unai Nunez, dopo una conclusione di Kean respinta da Montipò. Quando il match sembra indirizzato sul pari, nel finale Orban colpisce ancora su cross di Bernede, firmando la doppietta che chiude la gara tra i fischi del Franchi e condanna una Fiorentina sempre più in difficoltà.