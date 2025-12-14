Milan fermato a San Siro! Il Sassuolo sfiora il colpaccio: palo e rigore negato nel finale

vedi letture

Quando il Sassuolo gioca a San Siro, contro il Milan, riesce spesso a esprimere il massimo del proprio potenziale, e anche questa volta la tradizione viene rispettata. Nel lunch match della 15ª giornata di Serie A, Allegri schiera i rossoneri con il 3-5-2, affidandosi dal primo minuto alla coppia offensiva Nkunku-Pulisic. Dall’altra parte, nonostante la squalifica di Grosso, il Sassuolo si presenta con il consueto 4-3-3, guidato in attacco da Pinamonti, affiancato da Volpato e Fadera.

Il Milan parte bene ma al 13’ subisce il gol di Kone, bravo a finalizzare l’azione avviata da Matic e rifinita dalla sponda di Pinamonti. I rossoneri reagiscono con il passare dei minuti e trovano il pareggio al 34’ grazie a Bartesaghi. Nella ripresa lo stesso esterno firma il 2-1, ma il Sassuolo non molla e nel finale trova il 2-2 con Laurienté, sfiorando anche il colpo grosso. Clamoroso rigore negato al Sassuolo per un'entrata in area di Pavlovic su Cheddira e palo dello stesso Laurienté Il match si chiude in parità, confermando le difficoltà del Milan e l’ottimo momento degli emiliani.