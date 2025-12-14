Fiorentina-Verona, le formazioni: le scelte di Vanoli e Zanetti
Pochi minuti al fischio di inizio della sfida salvezza tra Fiorentina e Verona, in programma al Franchi a partire dalle ore 15:00 e valida per la quindicesima giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame.
Allenatore: Paolo Vanoli.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Santiago Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi.
Allenatore: Paolo Zanetti.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro