Ufficiale Como-Genoa, le formazioni: Fabregas lancia Morata dal 1', c'è Nico Paz

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Sinigaglia tra Como e Genoa, posticipo della terza giornata di Serie A. Nei padroni di casa, Cesc Fabregas lancia Morata da titolare, alle sue spalle Nico Paz con Kuhn e Jesus Rodriguez ai lati. Sponda rossoblu, Patrick Vieira conferma Ostigard in difesa, mentre ci sono due sorprese sulla trequarti: out Stanciu e Carboni, giocano Malinovskyi e Norton-Cuffy avanzato.

Di seguito le formazioni ufficiali:

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Sergi Roberto, Douvikas, Moreno, Baturina, Perrone, Posch, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira.