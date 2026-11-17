Como, mistero Kean: nuovo controllo medico e rientro che slitta? Le ultime sull'infortunio

Como, Kean ancora fermo per il problema alla tibia: nuovo controllo medico e possibile rinvio del rientro contro la Juventus.

Si allungano i tempi di recupero di Moise Kean e cresce l'incertezza attorno alle condizioni dell'attaccante del Como, fermo da oltre un mese per un problema alla tibia. Il centravanti classe 2000, arrivato dalla Fiorentina per un investimento da 35 milioni di euro più bonus, sta vivendo un avvio di stagione complicato, con appena quattro presenze complessive, tre delle quali in Serie A, per un totale di 133 minuti e un assist. Il problema fisico risale alla pausa per le Nazionali tra settembre e ottobre, quando Kean aveva ricevuto un colpo alla tibia durante Italia-Belgio del 25 settembre, scendendo successivamente in campo anche contro la Francia il 2 ottobre nonostante il dolore, secondo la ricostruzione dell'allenatore Cesc Fabregas. Da allora l'attaccante non è più tornato a disposizione e il suo recupero continua a rappresentare un'incognita per il club lariano.

Como, Kean ancora ai box: nuovo controllo medico e possibile slittamento del rientro

Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, il rientro di Moise Kean potrebbe richiedere più tempo del previsto, anche alla luce di un ulteriore controllo medico al quale si sarebbe dovuto sottoporre il giocatore. Non è ancora chiaro se la visita sia legata a un nuovo contrattempo nel percorso di recupero oppure a una problematica differente. Il quotidiano comasco riferisce inoltre di indiscrezioni, al momento non confermate, relative a un possibile accesso al Pronto Soccorso. Il problema alla tibia era già noto alla società prima dell'acquisto dalla Fiorentina, tanto che il Como aveva predisposto accertamenti specifici per valutare le condizioni dell'attaccante prima della firma. Inizialmente il ritorno in campo era stato ipotizzato per la fine di novembre, con la sfida contro la Juventus indicata come possibile occasione per rivederlo tra i convocati. Adesso, però, anche questa prospettiva potrebbe slittare, lasciando Fabregas in attesa di aggiornamenti sulle reali condizioni del centravanti.