Juventus, sosta maledetta per Spalletti: due bianconeri rientrano infortunati
La sosta per le nazionali rischia di complicare i piani della Juventus in vista della ripresa del campionato. Luciano Spalletti deve infatti fare i conti con i problemi fisici accusati da Zeki Celik ed Edon Zhegrova, entrambi fermatisi durante gli impegni con le rispettive selezioni. Due situazioni ancora da chiarire, che tengono in apprensione lo staff tecnico bianconero a pochi giorni dalla sfida di domenica contro il Venezia.
Juventus, Celik e Zhegrova verso gli esami: quando si conosceranno i tempi di recupero
Il difensore turco Celik, che aveva accusato un problema fisico durante il riscaldamento di Francia-Turchia, si sottoporrà agli esami strumentali nel pomeriggio di oggi. Per Zhegrova, invece, gli accertamenti sono previsti nella giornata di domani. L'esterno offensivo ha riportato un problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare anticipatamente il ritiro del Kosovo. Soltanto dopo gli esami sarà possibile stabilire l'entità dei rispettivi infortuni e valutare l'eventuale disponibilità dei due calciatori per la prossima gara di campionato.
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