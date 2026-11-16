Lazio, che grana per Gattuso: Mandas non vuole rinnovare per colpa di Lotito

Christos Mandas non sarebbe intenzionato a prolungare il contratto con la Lazio, in scadenza nel 2029. Pesano i rapporti con Lotito.

Il futuro di Christos Mandas alla Lazio resta tutto da definire, nonostante le prestazioni positive offerte dal portiere in questo avvio di stagione. L'estremo difensore greco è reduce da un'esperienza poco fortunata al Bournemouth, dove non ha disputato neppure una partita e ha dovuto rinunciare a quattro mensilità. Una vicenda che avrebbe contribuito a incrinare i rapporti con il presidente Claudio Lotito, complicando le prospettive di una permanenza a lungo termine nella Capitale.

Lazio, Mandas non tratta il rinnovo: il retroscena sul Bournemouth e la scelta di Gattuso

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mandas non avrebbe intenzione di negoziare il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2029. Il Bournemouth aveva rinunciato al riscatto, ritenendo eccessiva la cifra di 18 milioni di euro. Nonostante i mesi trascorsi senza giocare in Premier League, Gennaro Gattuso ha deciso di puntare sul portiere, valutandone soprattutto il lavoro svolto a Formello e preferendolo a Motta, che aveva impressionato positivamente Maurizio Sarri. Le prestazioni recenti avrebbero inoltre contribuito ad aumentare la valutazione di Mandas rispetto alla cifra richiesta in precedenza.