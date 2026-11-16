Palladino risolleva il Bologna, l'ad Fenucci: "Ha dato fiducia e aumentato intensità allenamenti"

Claudio Fenucci elogia il lavoro di Palladino al Bologna, sottolineando la fiducia trasmessa alla squadra e la maggiore intensità negli allenamenti

Il Bologna ha ritrovato entusiasmo e risultati con l'arrivo di Raffaele Palladino in panchina. A sottolineare i meriti del tecnico è stato Claudio Fenucci, amministratore delegato del club rossoblù, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine del Premio Città di Tolentino. Il dirigente ha evidenziato soprattutto la fiducia trasmessa al gruppo e l'aumento dell'intensità negli allenamenti, elementi che avrebbero contribuito alla risalita in classifica della squadra.

Dall'arrivo di Palladino il Bologna è arrivato in una posizione di classifica che più gli si addice.

"Il mister è stato molto bravo a dare fiducia al gruppo. I ragazzi si sono messi subito a disposizione. Abbiamo un gruppo di calciatori di livello. Il mister ha aumentato l'intensità negli allenamenti e questo s'è visto anche nelle partite. È per questo che siamo arrivati in una posizione di classifica".

Cambiaghi ha fatto bene, è andato in Nazionale e ora arrivano anche le voci di mercato.

"Sta facendo bene, gioca costantemente anche da titolare. Lo scorso anno c'era Rowe e aveva più difficoltà perché c'era competizione nel ruolo. Si è guadagnato la chiamata della Nazionale. Contro la Francia ha dimostrato di poter essere determinante anche a livello alto. Non c'è nessuna voce per gennaio, nessuna attenzione. Rimane ovviamente con noi ed è uno dei punti fermi di questa squadra".

Dovbyk sta facendo fatica, poi c'è Piccoli. Pensate di andare sul mercato degli attaccanti?

"Dovbyk ha un problema più mentale che fisico, deve sbloccarsi. Ha recuperato la piena funzionalità del flessore operato, ormai da tempo. Aveva un deficit di forza, colmato col lavoro. Il ragazzo deve ritrovare un po' di fiducia in se stesso, nel gioco e anche nei contrasti. Per adesso stiamo aspettando, speriamo che riesca a darci il suo contributo, poi a gennaio vedremo".