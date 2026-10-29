L'Inter vince tra le polemiche arbitrali, Cesari: "C'era un rigore per il Venezia"

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese è intervenuto sui propri canali social per analizzare quanto successo in occasione della rete dello 0-1 dell'Inter contro il Venezia: "Intervenire in APP rappresenta il massimo grado di incidenza del VAR in una partita, si tratta di annullare un gol e quindi il fallo deve essere certo al 100%. Carlos Augusto compie un salto inizialmente, ma struscia il polpaccio di Sohm poco prima di prendere il pallone. Un contatto che può essere ritenuto falloso dall'arbitro sul terreno di gioco, ma a mio avviso non sufficiente per giustificare un on field review e annullare la rete".

E c'è un altro episodio

Graziano Cesari a SportMediaset ha invece spiegato come a suo avviso ci fosse un rigore per il Venezia per fallo di Bisseck su Lauberbach: "Il primo tocco è sulla pianta del piede destro, poi continua la sua corsa e va sul tallone. Sono due interventi fallosi, non credo che Orsato sia contento della prestazione di Pairetto. Il VAR poteva intervenire, come sempre però in queste situazioni non lo fa".