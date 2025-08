Como, non tutte le ciambelle escono col buco: flop Alli, può dire addio al calcio

Nel calcio è pieno di esempi di what if, di vorrei ma non posso, di sliding doors. Tra questi c'è sicuramente la carriera di Dele Alli, partita in modo roboante piena di aspettative prima di un altrettanto perentorio declino che potrebbe, nonostante il giocatore abbia ancora 29 anni, portarlo già ad appendere gli scarpini al chiodo. L'indiscrezione, lanciata da Gazzetta.it, parla di un giocatore che starebbe seriamente valutando il ritiro dal calcio giocato, dopo essere stato escluso dai piani tecnici del Como da Cesc Fabregas.

Arrivato nel gennaio 2025, Alli era stato accolto come una scommessa di lusso da parte del Como. Tuttavia, il campo ha raccontato una storia ben diversa: solo 10 minuti giocati in campionato, nella sfida contro il Milan dello scorso marzo, terminata con un’espulsione diretta per un intervento scomposto pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Quella è rimasta la sua unica apparizione ufficiale nelle ultime due stagioni e mezzo.

Il talento che aveva incantato l’Inghilterra con la maglia del Tottenham sembra ormai svanito. Le ripetute difficoltà fisiche, unite a problemi personali documentati anche in interviste recenti, hanno segnato un declino rapido e doloroso. E l’ultima comunicazione da parte di Fabregas sembra aver messo la definitiva pietra tombale al sogno di rilancio.