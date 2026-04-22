Como, tegola per Fabregas: perde un titolare, salterà anche il Napoli

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Si tratta di una tegola importante per Fabregas, considerando l’importanza del giocatore negli equilibri della squadra.

Problemi in casa Como dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Inter. La squadra allenata da Cesc Fabregas deve fare i conti con un’assenza pesante: Mërgim Vojvoda si è fermato per un infortunio muscolare che complica i piani nelle prossime settimane. Una perdita significativa per i lariani, che stanno vivendo una fase delicata della stagione e devono mantenere continuità di risultati.

Stop di alcune settimane e partite saltate

L’esterno kosovaro dovrà restare ai box per circa due o tre settimane, saltando sicuramente la prossima gara contro il Genoa e con ogni probabilità anche la sfida contro il Napoli. Si tratta di una tegola importante per Fabregas, considerando l’importanza del giocatore negli equilibri della squadra. Il Como, infatti, è pienamente in corsa per un piazzamento europeo e dovrà affrontare questo momento senza uno dei suoi elementi più affidabili.