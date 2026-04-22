Como, tegola per Fabregas: perde un titolare, salterà anche il Napoli
Problemi in casa Como dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Inter. La squadra allenata da Cesc Fabregas deve fare i conti con un’assenza pesante: Mërgim Vojvoda si è fermato per un infortunio muscolare che complica i piani nelle prossime settimane. Una perdita significativa per i lariani, che stanno vivendo una fase delicata della stagione e devono mantenere continuità di risultati.
Stop di alcune settimane e partite saltate
L’esterno kosovaro dovrà restare ai box per circa due o tre settimane, saltando sicuramente la prossima gara contro il Genoa e con ogni probabilità anche la sfida contro il Napoli. Si tratta di una tegola importante per Fabregas, considerando l’importanza del giocatore negli equilibri della squadra. Il Como, infatti, è pienamente in corsa per un piazzamento europeo e dovrà affrontare questo momento senza uno dei suoi elementi più affidabili.
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