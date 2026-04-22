Ufficiale
Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri adatta Patric, Palladino sceglie Krstovic
TuttoNapoli.net
Dopo il 2-2 dell'andata in suolo capitolino, questa sera appuntamento alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo per la sfida di ritorno.
Alle ore 21:00 si conoscerà la seconda finalista di Coppa Italia, con la vincitrice della semifinale di ritorno tra Atalanta e Lazio che andrà ad affrontare l'Inter nella finalissima dell'Olimpico del 13 maggio prossimo. Dopo il 2-2 dell'andata in suolo capitolino, questa sera appuntamento alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo per la sfida di ritorno. Di seguito le formazioni ufficiali.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski, Krstovic. All. Palladino.
LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.
Pubblicità
Serie A
Le più lette
Prossima partita
24 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cremonese
In primo piano
Antonio NotoBomba di Tmw: “Contatto Napoli-Maresca! Ma Conte non ha offerte e non è convinto dell’Italia”
Arturo MinerviniDa 0 al punto di non ritorno: le frasi scioccanti di Conte, la barca di milioni in fumo e la rivoluzione di ADL
Francesco CarboneDe Bruyne: “Atmosfera positiva rispetto all’inizio, sono felice. Serie A? Difese a 5 e ci si annulla…”
Davide BarattoConte spiega il suo metodo: "È importante capire la differenza tra vincere e non vincere"
Fabio TarantinoADL a The Athletic: “Conte non ci abbandonerà mai all’ultimo, ma se lo dicesse ora... Su Kvara, Hamsik e le riforme..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com