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Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri adatta Patric, Palladino sceglie Krstovic

Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri adatta Patric, Palladino sceglie KrstovicTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:10Serie A
di Antonio Noto
Dopo il 2-2 dell'andata in suolo capitolino, questa sera appuntamento alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo per la sfida di ritorno.

Alle ore 21:00 si conoscerà la seconda finalista di Coppa Italia, con la vincitrice della semifinale di ritorno tra Atalanta e Lazio che andrà ad affrontare l'Inter nella finalissima dell'Olimpico del 13 maggio prossimo. Dopo il 2-2 dell'andata in suolo capitolino, questa sera appuntamento alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo per la sfida di ritorno. Di seguito le formazioni ufficiali.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski, Krstovic.  All. Palladino.

LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.