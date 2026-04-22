Cremonese, ultime di formazione: Vardy verso il forfait

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Il focus principale riguarda le condizioni di Jamie Vardy: l’attaccante, reduce da un infortunio muscolare

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marco Giampaolo starebbe valutando con attenzione la formazione della Cremonese in vista della sfida di venerdì sera contro il Napoli. Il focus principale riguarda le condizioni di Jamie Vardy: l’attaccante, reduce da un infortunio muscolare che lo ha già costretto a saltare le gare contro Bologna, Cagliari e Torino, non dovrebbe essere rischiato.

Considerata anche l’età, lo staff medico preferisce procedere con cautela per evitare ricadute che potrebbero compromettere il finale di stagione. L’obiettivo è recuperarlo al meglio per le successive partite casalinghe contro Lazio e Pisa, decisive per il cammino della squadra. Lo stesso Giampaolo ha chiarito la situazione: “Recupereremo Maleh, Vardy penso di no”.