Ufficiale

Cremonese, domani rifinitura e partenza per Napoli: il report del club grigiorosso

Cremonese, domani rifinitura e partenza per Napoli: il report del club grigiorossoTuttoNapoli.net
Oggi alle 19:20Serie A
di Antonio Noto
Mattinata di allenamento per gli uomini di mister Giampaolo: sul prato del campo 1 del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”.

La Cremonese si è allenata questa mattina al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per proseguire la preparazione al match del Maradona contro il Napoli, anticipo della 34ª giornata del campionato di Serie A in programma venerdì 24 aprile.

Di seguito il report ufficiale del club grigiorosso: "Mattinata di allenamento per gli uomini di mister Giampaolo: sul prato del campo 1 del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” i grigiorossi hanno svolto, al termine dell’attivazione fisica, una seduta con esercitazioni tecnico-tattiche collettive. L’allenamento di rifinitura è in programma domani alle ore 10.30, a seguire è prevista la partenza alla volta di Napoli".