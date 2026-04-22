Ufficiale
Cremonese, domani rifinitura e partenza per Napoli: il report del club grigiorosso
TuttoNapoli.net
Mattinata di allenamento per gli uomini di mister Giampaolo: sul prato del campo 1 del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”.
La Cremonese si è allenata questa mattina al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per proseguire la preparazione al match del Maradona contro il Napoli, anticipo della 34ª giornata del campionato di Serie A in programma venerdì 24 aprile.
Di seguito il report ufficiale del club grigiorosso: "Mattinata di allenamento per gli uomini di mister Giampaolo: sul prato del campo 1 del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” i grigiorossi hanno svolto, al termine dell’attivazione fisica, una seduta con esercitazioni tecnico-tattiche collettive. L’allenamento di rifinitura è in programma domani alle ore 10.30, a seguire è prevista la partenza alla volta di Napoli".
Pubblicità
Serie A
Le più lette
Prossima partita
24 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cremonese
In primo piano
Antonio NotoBomba di Tmw: “Contatto Napoli-Maresca! Ma Conte non ha offerte e non è convinto dell’Italia”
Arturo MinerviniDa 0 al punto di non ritorno: le frasi scioccanti di Conte, la barca di milioni in fumo e la rivoluzione di ADL
Francesco CarboneDe Bruyne: “Atmosfera positiva rispetto all’inizio, sono felice. Serie A? Difese a 5 e ci si annulla…”
Davide BarattoConte spiega il suo metodo: "È importante capire la differenza tra vincere e non vincere"
Fabio TarantinoADL a The Athletic: “Conte non ci abbandonerà mai all’ultimo, ma se lo dicesse ora... Su Kvara, Hamsik e le riforme..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com