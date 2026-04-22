Coppa Italia, super-Motta ai rigori: Atalanta ko! La Lazio raggiunge l'Inter in finale

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La semifinale si decide ai rigori, dove è proprio Motta a diventare l’eroe della serata, neutralizzando ben quattro tentativi.

La Lazio conquista la finale dopo una semifinale di ritorno combattutissima contro l’Atalanta, decisa soltanto ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi supplementari. Il clima era già acceso nel pre-partita, tra coreografie e tifo caldo sugli spalti, con i sostenitori biancocelesti protagonisti anche di cori contro Claudio Lotito e a favore di Maurizio Sarri. In campo, però, il primo tempo è stato bloccato e molto tattico, con poche occasioni degne di nota: la migliore capita a Nicola Zalewski, ma senza esito. Dopo l’intervallo la gara si accende, tra episodi VAR e proteste: un gol di Ederson viene annullato, mentre la Lazio reclama per un possibile rigore non concesso.

Rigori decisivi: Motta trascina la Lazio

Nel finale dei tempi regolamentari arrivano anche i gol: la Lazio passa in vantaggio all’84’ con Alessio Romagnoli, ma l’Atalanta risponde subito con Mario Pašalić, complice una deviazione. Nei minuti di recupero, il portiere Motta salva il risultato su Gianluca Scamacca, portando la sfida ai supplementari. Qui un altro episodio chiave: il gol di Giacomo Raspadori viene annullato per fuorigioco dopo revisione VAR. Si arriva così ai rigori, dove è proprio Motta a diventare l’eroe della serata, neutralizzando ben quattro tentativi e regalando ai biancocelesti l’accesso alla finale contro l'Inter.