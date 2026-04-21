Lazio, Zaccagni alla vigilia della Coppa Italia: “Atalanta simile al Napoli"

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Nel giorno della vigilia di Atalanta-Lazio, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di SportMediaset.

Nel giorno della vigilia di Atalanta-Lazio, semifinale che mette in palio un posto nella finale di Coppa Italia, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di SportMediaset. Il giocatore ha sottolineato l’importanza della sfida e la consapevolezza del gruppo: “È una partita fondamentale, che vale una stagione, e di questo ne siamo consapevoli. Cercheremo di giocarla al massimo per i nostri tifosi”. Zaccagni ha poi parlato anche del momento personale e del rapporto con l’ambiente laziale: “Mi manca molto. Però in primis voglio pensare a far bene per la squadra e aiutarla a portare a casa il risultato. Oggi l'abbraccio della nostra gente è stato bellissimo, ci siamo allenati bene e siamo pronti per affrontare l'Atalanta”.

La sfida con l’Atalanta e il sogno finale

Guardando alla partita, il capitano della Lazio si aspetta un avversario di alto livello: “Conosciamo le loro qualità, ha doti fisiche e tecniche importanti. Andremo ad affrontare una squadra simile al Napoli, mi aspetto una partita simile a quella”. Sul pareggio dell’andata e sulla crescita della squadra ha aggiunto: “Forse all'andata potevamo portare a casa la vittoria. Ci siamo andati vicino, prendendo gol all'ultimo. Comunque sia con il pareggio dovremmo partire da zero e affrontare la gara al massimo”. Infine, sulla condizione del gruppo e sull’eventuale finale: “Sì, adesso stiamo molto bene, fisicamente e mentalmente. Veniamo da una buonissima gara disputata a Napoli”. E ancora: “Sicuramente. Peccato che domani non ci saranno, ma speriamo di portarli allo stadio per la finale”.