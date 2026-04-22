Goretzka, pressing del Milan: Allegri lo voleva già ai tempi della Juventus

Goretzka, pressing del Milan: Allegri lo voleva già ai tempi della JuventusTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:10Serie A
di Fabio Tarantino

Il Milan continua a insistere per Goretzka. Il centrocampista tedesco andrà in scadenza con il Bayern Monaco e i rossoneri hanno individuato in lui il profilo ideale per migliorare il proprio centrocampo. Il giocatore piace anche al Napoli ma a quanto pare ora in pole secondo Sky Sport c'è la società rossonera.

"Servirà prudenza, ma arrivano segnali positivi. In questo momento, rispetto alla concorrenza, il Milan si trova in vantaggio. Si tratterebbe di un segnale positivo anche per il futuro di Allegri. L'allenatore aveva già sondato il centrocampista ai tempi della Juventus".