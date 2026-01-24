Ufficiale

Como-Torino, le formazioni: Zapata out, c'è Ngonge

Como-Torino, le formazioni: Zapata out, c'è NgongeTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:15Serie A
di Antonio Noto

Tutto pronto al Sinigaglia dove alle 15:00 si apre il sabato della Serie A per la sfida tra il Como di Cesc Fabregas e il Torino di Marco Baroni. Queste le formazioni ufficiali del match:

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.
Allenatore: Cesc Fabregas.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Ngonge.
Allenatore: Marco Baroni.