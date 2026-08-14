Coppa Italia, tutto facile per il Monza di Juric: secco 3-0 all'Avellino

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Successo senza troppi patemi per il Monza sull'Avellino, risultato che vale l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia per la squadra di Juric che vincendo il prossimo turno potrebbe incrociare proprio il "suo" Torino agli ottavi (se a sua volta batterà la Carrarese) per prendersi magari una piccola rivincita.

Monza-Avellino, il racconto dei gol

La partita si è già indirizzata nel primo tempo allo stadio Brianteo, dove i biancorossi si sono goduti la prestazione del neoacquisto Gustavo Varela, autore di una doppietta nei primi 45 minuti che ha messo in discesa la qualificazione. Cutrone, protagonista già nei primi due gol, è ancora protagonista anche nel gol del tris: di prima intenzione, senza guardare, l'italiano imbuca per Forson in area di rigore. Il numero 11 non sbaglia da pochi passi, fissando il risultato sul 3-0 finale.