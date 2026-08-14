Ufficiale Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Benevento: esordio per 4 acquisti

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È tutto pronto al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Benevento, gara valida per i 32esimi di Coppa Italia. Viola che danno oggi il via ufficiale alla nuova stagione e lo fanno con una rosa completamente rivoluzionata, dall’allenatore ai giocatori arrivati dal mercato. Subito titolari i vari Joao Mario, Dragusin, Valdepenas e Atta, parte in panchina invece Mastantuono. Queste le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Gudmundsson, Atta; Kean. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Pongracic, Fortini, Mastantuono, Viery, Oulai, Croci, Kospo, Mazzeo, Fabbian.

Allenatore: Fabio Grosso.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Caldirola, Beruatto; Maita, Prisco; Lamesta, Talia, Giugliano; Salvemini. A disposizione: Esposito, Sylla, Siatounis, Dalle Mura, Saio, Kouan, Okereke, Gaspar, Mignani, Pierozzi, Verdi.

Allenatore: Antonio Floro Flores.