Coppa Italia, la Fiorentina batte 4-1 al Benevento: ora derby toscano e poi il Napoli?

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La Fiorentina prova a lasciarsi alle spalle la scorsa stagione e si regala un debutto convincente al Franchi, superando 4-1 il Benevento e staccando il biglietto per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove i viola affronteranno un derby toscano contro una tra Pisa ed Empoli. In quello slot, tra l'altro, chi uscirà vincitore si regalerà il Napoli al Maradona negli ottavi di finale.

Fiorentina-Benevento, il racconto dei marcatori

Tutto molto facile per i viola. Nel primo tempo arrivano subito le reti di Gudmundsson e Kean a firmare il vantaggio viola, a cui si aggiungono nella ripresa i gol di Ranieri e Ndour, che chiudono i conti. Per il Benevento c'è comunque la soddisfazione del gol della bandiera, siglato da Lamesta. Ora per i viola c'è un derby toscano e, come detto, la possibilità eventualmente di far visita al Napoli.