Inter, primo incontro per il rinnovo di Pio Esposito: dialogo interlocutorio, i dettagli

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Si sono incontrati per la prima volta l'Inter e l'entourage di Francesco Pio Esposito per discutere del rinnovo di contratto del centravanti classe 2005. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui il summit andato in scena oggi ha avuto per il momento un carattere interlocutorio: sia il club nerazzurro sia il giocatore condividono la volontà di proseguire insieme, ma non c'è particolare urgenza, considerando che l'attaccante ha ancora quattro anni di contratto in essere con l'Inter.

Servirà un nuovo confronto, ma la volontà è quella di continuare insieme

Per arrivare a un'intesa sarà necessario un nuovo faccia a faccia tra le parti che avverrà più avanti. Nel frattempo, resta da sottolineare l'ottima prima stagione in nerazzurro del centravanti della Nazionale, chiusa con 35 presenze e 7 gol in campionato, a cui si aggiungono 9 presenze e 5 reti con la maglia azzurra. Per ora, però, niente ridiscussione del contratto.