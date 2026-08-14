Ufficiale Lazio, arriva l'annuncio: preso Frattesi, ecco i dettagli dell'affare

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Ora è anche ufficiale: Davide Frattesi è un nuovo giocatore della Lazio, che lo acquisisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato dall'Inter. Come noto, il trasferimento avviene con 5 milioni di euro di onere del prestito e i capitolini che potranno trasformare l'acquisto in definitivo esercitando il diritto di riscatto a 10 milioni. Più un 50% sulla futura rivendita che rimane appannaggio dei nerazzurri.

La nota della Lazio

Di seguito il comunicato della parte acquirente, i biancocelesti: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Frattesi dall’ F.C. Internazionale".

Il comunicato dell'Inter

Ecco invece la nota ufficiale di chi cede, i nerazzurri: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Davide Frattesi alla SS Lazio. Il centrocampista classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo fino al termine della stagione con diritto di opzione in favore della squadra biancoceleste".