Coppa Italia, il Parma supera il Catania: la doppietta di un 2008 vale i 16esimi

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Risultati Coppa Italia, Parma-Catania 2-0

Il Parma supera il Catania al Tardini con il punteggio di 2-0, grazie alla doppietta del classe 2008 Simone Lontani, nella prima gara ufficiale stagionale dei ducali, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Partita che si sblocca dopo un avvio lento, con i padroni di casa che prendono progressivamente il controllo del match, passando in vantaggio praticamente alla prima occasione utile: è l'ex Milan a insaccare su torre di Troilo, nata da un calcio d'angolo. Bene anche El Bilal Touré, protagonista nell'azione del raddoppio: l'attaccante ivoriano si libera sulla destra e mette al centro un cross col mancino verso il secondo palo, dove Lontani si fa trovare puntuale e firma la doppietta personale di piatto.

Parma vicino al tris in due occasioni, ma il risultato non cambia

Nella ripresa il Parma sfiora ancora la rete con Matja Frigan, entrato al posto di Touré e al suo primo scorcio di gara ufficiale dopo il grave infortunio dello scorso anno, che gli era costato l'intera stagione. Bravo l'ex portiere Rinaldi a opporsi al croato, che dovrà quindi rimandare l'appuntamento con il primo gol in Italia. Nel finale ci prova anche Keita con un destro dalla distanza, che termina di poco fuori. I ducali affronteranno ora ai sedicesimi la vincente tra Sampdoria e Cremonese.